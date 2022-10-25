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Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере GOLOGIN

Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере GOLOGIN

Для создания профиля заходим в раздел Profiles и нажимаем Create Profile.

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

В графе Connection Type выбираем протокол соединения, вводим в поля Proxy Host, Port, Login и Password соответствующие данные из файла, нажимаем Check Proxy.

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

Во вкладке Timezone можно дополнительно настроить часовой пояс или же использовать часовой пояс отталкиваясь от внешнего ip адреса (прокси). 

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

Во вкладке Extensions можно добавить необходимые расширения браузера для создаваемого профиля.

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

Во вкладке WebRTC можно установить какие данные будут передаваться сайту относительно плагина WebRTC.  

Altered – Подмена основываясь на внешнем ip адресе (прокси) или же передавая ip добавленного в поле Local IP.

Disabled – Отключен, это отображается сайту. 

Real – Передача реальных данных, для использования без прокси.

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

Во вкладке Geolocation можно настроить передачу данные местоположения 

Prompt – Появление всплывающего окна при каждом запросе от сайта, можно будет как разрешить так и запретить передачу геоданных сайту самому. 

Allow – Автоматически разрешает передачу геоданные сайтам.

Block – Автоматически запрещает передачу геоданных сайтам.  

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

Во вкладке Advanced производятся продвинутые настройки эмулируемого устройства используемого для профиля ( User Agent, разрешение экрана, язык интерфейса, ОС, кол-во потоков процессора, объем ОЗУ и прочее).

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

Во вкладке Cookies, при необходимости, можно подгрузить имеющиеся cookies для браузера.

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

После внесения всех настроек нажимаем Create Profile.

Как настроить прокси в GoLogin? Инструкция по настройке прокси в GoLogin антидетект браузер

Для запуска профиля нажимаем Run, после чего открывается браузер и можно начинать работу. 

Качественные прокси для антидетект браузера GoLogin можно купить на нашем сайте.

Официальный сайт антидетект браузера GoLogin

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