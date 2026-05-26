Настройка прокси в программе Parse-hub

Открываем приложение, во вкладке Projects выбираем New Project.

Вводим ссылку на ресурс данные которого будем извлекать.

Переключаем ползуное в активное состояние (станет зеленым).

Открываем меню и открываем раздел Options.

Во вкладке Advanced выбираем Settings.

В Advanced переходим во вкладку Network в пункте Connection открываем Settings где указываем адреси порт.

Далее выбираем какую информацию с сайта мы хотим извлечь.Выбираем нужный елемент или всю страницу и нажимаем Get Data.

В открывшемся окне можем выбрать тестовый запуск (Test Run), запуск прямо сейчас (Run) или же отложенный запуск (Schedule). Запускаем Run в данном случае.

После извлечения данных выбираем формат для их выгрузку. Доступен SV/Excel, JSON и выгрузка посредствам API.

