Настройка прокси в программе Parse-hub

Открываем приложение, во вкладке Projects выбираем New Project.
Вводим ссылку на ресурс данные которого будем извлекать.
Переключаем ползуное в активное состояние (станет зеленым).
Открываем меню и открываем раздел Options.
Во вкладке Advanced выбираем Settings.
В Advanced переходим во вкладку Network в пункте Connection открываем Settings где указываем адреси порт.
Далее выбираем какую информацию с сайта мы хотим извлечь.Выбираем нужный елемент или всю страницу и нажимаем Get Data.
В открывшемся окне можем выбрать тестовый запуск (Test Run), запуск прямо сейчас (Run) или же отложенный запуск (Schedule). Запускаем Run в данном случае.
После извлечения данных выбираем формат для их выгрузку. Доступен SV/Excel, JSON и выгрузка посредствам API.
