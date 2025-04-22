Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

Если сначала добавляем прокси и потом создаем профиль, то переходим во вкладку Proxy и нажимаем Create.
Вводим или подгружаем файл со списком прокси в одном из 5 возможных фораматов, после чего нажимаем Create.
Переходим во владку Profile и нажимаем Create.
Указываем имя профиля, в разделе Proxy выбираем New Proxy и вводим прокси в одном из возможных форматов или From List и выбираем из списка ранее добавленных адресов и нажимаем Create.
После чего запускаем профили нажав Start.
Купить качественные прокси для Antik browser можно на нашем сайте.