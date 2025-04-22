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Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

Если сначала добавляем прокси и потом создаем профиль, то переходим во  вкладку Proxy и нажимаем Create.

Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

Вводим или подгружаем файл со списком прокси в одном из 5 возможных фораматов, после чего нажимаем Create.

Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

Переходим во владку Profile и нажимаем Create.

Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

Указываем имя профиля, в разделе Proxy выбираем New Proxy и вводим прокси в одном из возможных форматов или From List и выбираем из списка ранее добавленных адресов и нажимаем Create.

Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

После  чего запускаем профили нажав Start.

Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

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