Настройка прокси в антидетект браузере Antik browser

Если сначала добавляем прокси и потом создаем профиль, то переходим во вкладку Proxy и нажимаем Create.

Вводим или подгружаем файл со списком прокси в одном из 5 возможных фораматов, после чего нажимаем Create.

Переходим во владку Profile и нажимаем Create.

Указываем имя профиля, в разделе Proxy выбираем New Proxy и вводим прокси в одном из возможных форматов или From List и выбираем из списка ранее добавленных адресов и нажимаем Create.

После чего запускаем профили нажав Start.

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