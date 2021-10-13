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Инструкция по настройке прокси в программе Brobot

Инструкция по настройке прокси в программе Brobot

Заходим во вкладку Программа - Настройки 

Инструкция по настройке прокси в программе Brobot

Выбираем раздел Сетевые - Редактировать список прокси… 

Инструкция по настройке прокси в программе Brobot

В открывшийся файл вводим прокси, порт, логин и пароль для авторизации в формате ip:порт|логин, пароль, после сохраняем файл и нажимаем Применить.

Инструкция по настройке прокси в программе Brobot

Для добавления анкет переходим в соответствующую вкладку Анкеты нажимаем добавить Анкеты, в открывшемся окне выбираем сайт с которого добавляется анкета, вводим данные для авторизации в соответствующем формате и нажимаем ОК. Можно начинать работать с анкетой.

Купить качественные прокси для Brobot можно на нашем сайте.

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