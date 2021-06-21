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Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере AEZAKMI

Инструкция по настройке прокси в антидетект браузере AEZAKMI

В этом мануале мы покажем вам как работать с прокси от proxy-solutions.net с антидетект браузером Аезакми.

 Для начала создайте чистый браузер с помощью ярлыка CreateNewBrowserprofile на вашем рабочем столе

Настройка прокси в антидетект браузере AEZAKMI

Запускайте его нажимаем в расширении на кнопку "Create New Profile"

Настройка прокси в антидетект браузере AEZAKMI

Затем настройте свой уникальный отпечаток, указав требуемые параметры: Операционную систему, Тип браузера, удобное для вас Разрешение экрана (рекомендуем выбирать стандартные разрешения) и любую Видеокарту из списка. После чего нажмите кнопку “Генерировать“

Кнопка станет зеленой - это значит, что отпечаток успешно создан. Теперь вам необходимо настроить прокси и сохранить отпечаток.

Настройка прокси в антидетект браузере AEZAKMI

Включите ползунок "Enable Proxy" и введите данные купленной прокси от proxy-solutions.net. После того, как вы заполнили все поля, нажмите кнопку “Check Proxy". 

Если прокси работает, вы увидите надпись “Your Proxy is Working”.

Задайте имя на латиннице вашему отпечатку и сохраните его.

Настройка прокси в антидетект браузере AEZAKMI

Перейдите в расширение, выберите созданный отпечаток из списка и нажмите кнопку "Start"

Настройка прокси в антидетект браузере AEZAKMI

Как видите прокси, применилась и ip-адрес подменился, также геолокация, таймзона и язык браузера встали под прокси - whoer.net показывает 100%

Настройка прокси в антидетект браузере AEZAKMI

Для наглядности покажем, что реальный ip отличается, включив режим инкогнито. Прокси отлично работает. 

Настройка прокси в антидетект браузере AEZAKMI

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