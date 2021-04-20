Настройка прокси в Google Chrome

Для настройки прокси в браузере Google Chrome откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2), внизу страницы откройте Дополнительные (3).

Опуститесь в самый низ в подпункте Сети выберите Настройки прокси-сервера (4).

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5), в открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок.

При входе на сайт появится окно аутентификации, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Yandex, Internet Explorer и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.