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Настройка прокси в Google Chrome

Настройка прокси в Google Chrome

Для настройки прокси в браузере Google Chrome откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2), внизу страницы откройте Дополнительные (3).

Опуститесь в самый низ в подпункте Сети выберите Настройки прокси-сервера (4).

Как настроить прокси в Google Chrome

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5), в открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок.

При входе на сайт появится окно аутентификации, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Как настроить прокси в Google Chrome

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Yandex, Internet Explorer и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.

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