Настройка прокси в Tooligram

После регистрации в Tooligram и добавления аккаунта instagram в него переходим в профиль- Настройки (шестеренка в правом верхнем углу).

Опускаемся вниз страницы и активируем возможность Использовать свои прокси.

В поля IP адрес, Порт, Логин прокси и Пароль прокси вводим соответствующие данные от приобретенных персональных прокси, в последнем поле выбираем протокол подключения и нажимаем Сохранить настройки.

Теперь все действия с настроенного аккаунта будут производиться Tooligram через установленный прокси.

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