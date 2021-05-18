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Настройка прокси в Tooligram

Настройка прокси в Tooligram

После регистрации в Tooligram и добавления аккаунта instagram в него переходим в профиль- Настройки (шестеренка в правом верхнем углу).

Как настроить прокси в Tooligram

Опускаемся вниз страницы и активируем возможность Использовать свои прокси.

В поля IP адрес, Порт, Логин прокси и Пароль прокси вводим соответствующие данные от приобретенных персональных прокси, в последнем поле выбираем протокол подключения и нажимаем Сохранить настройки

Как настроить прокси в Tooligram

 Теперь все действия с настроенного аккаунта будут производиться Tooligram через установленный прокси.

Купить качественные прокси для Tooligram можно на нашем сайте.

Главная / settings / Как настроить прокси в Tooligram

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