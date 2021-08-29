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Инструкция по настройке прокси в программе ViPost

Инструкция по настройке прокси в программе ViPost

На протяжении многих лет программа ViPost является лидирующей многопоточной программой в сфере автоматизации действий бизнеса при работе, в абсолютно разных направлениях и ответвлениях бизнеса .

Она поддерживается постоянно, и обновляется, развивается. ViPost позволяет размещать объявления, работать с обьемом профилей, вести переписку с клиентами, редактировать, размещать по расписанию и другое...

Переместитесь во вкладку прокси и кликните (птичку) «Включить прокси»

Настройка прокси в программе ViPost Следующим шагом стоит добавить прокси кликнув «+».

Далее вводим доступы: Хост, порт, логин, пароль.

Настройка прокси в программе ViPost Разные сервисы при продаже прокси предоставляют списки в разных форматах. Как пример вот один из них: Хост:Порт:Логин:Пароль

Пример: 193.712.453.43:8000:Djdk32gvo:yfu7324

При загрузке прокси птичку «Использ.:» Поле «протокол» (Активировать НЕ НУЖНО).

Если вышло так что вы не видите ваши прокси в списке.

Возможно:

Прокси не проверен (нет зеленой птички)

Необходимо перезагрузить программу для обновления списка прокси адресов. Настройка прокси в программе ViPost

Если прокси необходимо добавить списком, то сделайте все как на примере ниже.

Настройка прокси в программе ViPost

Качественные прокси для ViPost можно приобрести на нашем сайте.

Официальный сайт программы ViPost

Главная / settings / Настройка прокси в программе ViPost

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