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Настройка прокси на игровой консоли Playstation

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

Для работы приватных прокси на PS 4/5 необходимо установить авторизацию по IP адресу (IP адрес основной Интерент сети к которой PS подключена по Wi-Fi или LAN кабелю), поскольку в интерефейсе PS не предусмотрено полей для ввода логина и пароля для авторизации. Авторизация по IP адресу устанавливается в соответсвующем пункте Действий в личном кабинете.

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

Для того что бы узнать IP адрес  Интернет сети переходим на любой сайт по проверке IP-адреса с ПК или смартфона подключеного к той же сети Интернет что и PS и вводим данный адрес в поле Привязка к IP адресу или просто нажимаем  Указать текущий IP если устройство с которого был вход в ЛК уже подключено к той же сети Интерент что используется PS и нажимаем Применить. Если у вас динамический IP то придется каждый раз указывать по новой при его каждой смене.

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

Дальше открываем на самой PlayStation  Настройки- Сеть - Подключиться к Интернету.

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

Выбираем вариант подключения при помощи Wi-Fi или LAN кабеля.

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

Выбираем способ подключения  Специальный/Custom.

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

Выбираем сеть Wi-Fi (если выбрали данный способ подключения) подключаемся к ней введя пароль. Настройки IP адреса, DNS и MTU ставим Автоматически, DHCP Host Name выбираем Не указывать.

В разделе Прокси сервер выбираем Использовать.

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

В поля Адрес и Порт вводим соответствующие данные из файла с прокси после чего нажимаем Далее.

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

После этого пройдет проверка соединения и Интернет соединение будем Успешным (если же нет, то проверяем правильный ли адрес указан для авторизации и адрес самого прокси).

Настройка прокси на игровой консоли Playstation

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