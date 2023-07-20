Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в настройки

Настройка прокси в браузере MaskFog Browser

Настройка прокси в браузере MaskFog Browser

Для создания профиля нажимаем Новый профиль, даем имя профилю, в разделе Прокси выбираем Настроить- добавить прокси, называем прокси, выбираем Тип прокси HTTP/SOCKS5, вводим Хост прокси/ ip адрес, порт, логин и пароль в соответствующие поля и проверяем прокси.

Инструкция по настройке прокси в MaskFog Browser

Выбираем ресурс для которого будет использоваться профиль. При необходимости вводим логин и пароль от аккакунта и добавляем cookies. И нажимаем ОК.

Инструкция по настройке прокси в MaskFog Browser

После этого новый профиль появится в панели управления профилями и можно начинать работу.

Инструкция по настройке прокси в MaskFog Browser

Купить качественные прокси для MaskFog Browser можно на нашем сайте.

Главная / settings / Инструкция по настройке прокси в MaskFog Browser

Читайте также