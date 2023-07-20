Настройка прокси в браузере MaskFog Browser

Для создания профиля нажимаем Новый профиль, даем имя профилю, в разделе Прокси выбираем Настроить- добавить прокси, называем прокси, выбираем Тип прокси HTTP/SOCKS5, вводим Хост прокси/ ip адрес, порт, логин и пароль в соответствующие поля и проверяем прокси.

Выбираем ресурс для которого будет использоваться профиль. При необходимости вводим логин и пароль от аккакунта и добавляем cookies. И нажимаем ОК.

После этого новый профиль появится в панели управления профилями и можно начинать работу.

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