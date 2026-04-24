Настройка прокси в программе ProxyCap

Открываем Configuration.

Открываем раздел Proxies, выбираем New Proxy Server.

В открывшемся окне указываем IP адрес, порт, ставим галочку в пункте Proxy requires authentication и указываем логин и пароль в соответствующих полях и нажимаем Ок.

Проверяем прокси нажав Check Proxy Server.

Выбираем протокол соединения и указываем URL ресурса проверки после чего нажимаем Check Now.

После этого переходим в раздел Rules и выбираем Quick Add Rule.

Выбираем настроенный прокси в пункте proxy.

В пункте Program выбираем All programs или Specify в зависимости от того нужно трафик всех програм через прокси пропускать или только определенных, при поддержке UDP ставим галочку и нажимаем Ок.

После этого для запуска всех настроек заходим в меню ProxyCap в панели и нажимаем Enable ProxyCap, после чего начнут работать все устаноленные правила и прокси.

