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Настройка прокси на Mac OS

Настройка прокси на Mac OS

 

Открываем браузер Safari  

Заходим в Меню- Настройки- Дополнения, нажимаем в пункте Прокси- Изменить настройки. 

Как настроить прокси на Mac OS

Выбираем следующие протоколы для конфигурации: Веб-прокси (HTTP), Прокси надежный. веба (HTTPS), FTP- прокси.

Вводим ip адрес и порт в соответствующие окна для каждого из выбранных протоколов, при авторизации по логину и паролю ставим галочку Прокси-сервер требует пароль 

и вводим соответствующие данные, применяем изменения и нажимаем ОК.

Так же в данном случае при переходе на какой-либо сайт появится окно авторизации в котором вводим логин и пароль еще раз.

Если же авторизация сделана по ip то вводятся только ip адрес и порт.

Кроме того иногда после применения данных прокси в настройках может потребоваться перезагрузить браузер. 

Как настроить прокси на Mac OS

Для отключения прокси так же заходим в Меню- Настройки- Дополнения, нажимаем в пункте Прокси Изменить настройки и убираем галочки с выбранных протоколов, применяем изменения и нажимаем ОК. 

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