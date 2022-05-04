Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в настройки

Настройка прокси в антидетект браузере Dolphin Anty

Настройка прокси в антидетект браузере Dolphin Anty

Dolphin Anty — это антидетект браузер для безопасного управления множеством аккаунтов. Данный инструмент используют специалисты для арбитража трафика, аирдропов и абуза крипто-проектов, e-commerce и других направлений.

Для использования прокси нам нужно создать новый профиль в браузере. Для этого запускаем браузер и жмем кнопку “+” в правом верхнем углу

Dolphin Anty инструкция по настройке

Называем профиль, выбираем нужную ОС Windows/MacOS/Linux, выбираем ресурс для которого будем использовать, добавляем прокси в одном из возможных форматов:

host:port ( 192.168.1.0:8000 )

host:port:login:password ( 192.168.1.0:8000:qwerty123:XO2eaAzpQgle4SV7 )

login:password@host:port ( qwerty123:[email protected]:8000 )

Если используете мобильные прокси, то вносим ссылку для смены ip, если же смена ip происходит автоматически по временному интервалу, то оставляем поле пустым.

Dolphin Anty инструкция по настройке

Кроме того браузер имеет возможность настроить отдельно такие свойства как: Useragent, WebRTC, Canvas, WebGL, Client Rects, Часовой пояс, Язык, Геолокация, Процессор, Память, Экран, Медиа и Порты, чем может похвастаться далеко не каждый антидетект браузер для каждого отдельного профиля вручную или нажать Новый отпечаток для автоматического генерирования системой.

Dolphin Anty инструкция по настройке

После внесения всех настроек нажимаем Создать.

Dolphin Anty инструкция по настройке

Можете приступать к работе с созданным профилем.

Dolphin Anty инструкция по настройке

✅Бесплатный тариф антидетект браузера Dolphin anty можно выбрать после регистрации на сайте.

Качественные прокси можно приобрести на нашем сайте.

Главная / settings / Dolphin Anty инструкция по настройке

Читайте также