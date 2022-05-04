Настройка прокси в антидетект браузере Dolphin Anty

Dolphin Anty — это антидетект браузер для безопасного управления множеством аккаунтов. Данный инструмент используют специалисты для арбитража трафика, аирдропов и абуза крипто-проектов, e-commerce и других направлений.

Для использования прокси нам нужно создать новый профиль в браузере. Для этого запускаем браузер и жмем кнопку “+” в правом верхнем углу

Называем профиль, выбираем нужную ОС Windows/MacOS/Linux, выбираем ресурс для которого будем использовать, добавляем прокси в одном из возможных форматов:

host:port ( 192.168.1.0:8000 )

host:port:login:password ( 192.168.1.0:8000:qwerty123:XO2eaAzpQgle4SV7 )

login:password@host:port ( qwerty123:[email protected]:8000 )

Если используете мобильные прокси, то вносим ссылку для смены ip, если же смена ip происходит автоматически по временному интервалу, то оставляем поле пустым.

Кроме того браузер имеет возможность настроить отдельно такие свойства как: Useragent, WebRTC, Canvas, WebGL, Client Rects, Часовой пояс, Язык, Геолокация, Процессор, Память, Экран, Медиа и Порты, чем может похвастаться далеко не каждый антидетект браузер для каждого отдельного профиля вручную или нажать Новый отпечаток для автоматического генерирования системой.

После внесения всех настроек нажимаем Создать.

Можете приступать к работе с созданным профилем.

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