Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в настройки

Настройка прокси на вашем ПК в браузере Амиго (Amigo)

Настройка прокси на вашем ПК в браузере Амиго (Amigo)

Для настройки прокси в браузере Амиго откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2)

Как настроить прокси в браузере Амиго

Внизу страницы откройте Дополнительные (3).

Опуститесь в самый низ в подпункте Система выберите Настройки прокси-сервера (4).

Как настроить прокси в браузере Амиго

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5).

В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок. 

Как настроить прокси в браузере Амиго При входе на сайт появится окно аутентификации, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Как настроить прокси в браузере Амиго

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Yandex, Internet Explorer, а также других популярных браузерах и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.

Главная / settings / Как настроить прокси в браузере Амиго

Читайте также