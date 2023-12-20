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Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

Bit Browser - основные функции:

  • увеличение количества окон браузера,
  • увеличение количества учетных записей для входа в систему,
  • предотвращение блокировки учетных записей. Каждое окно может имитировать независимую информацию о компьютере и разные IP-адреса, так что они полностью разные и изолированы друг от друга.

 

  • Шаг 1. Откройте файл с прокси и данными для настройки.
  • Шаг 2. Добавьте информацию о прокси-сервере в настройки окна BitBrowser.

Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

  • Шаг 3: В поле «Пользовательский» введите адрес прокси-сервера, который вы хотите использовать.

Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

Шаг 4: Выберите тип прокси-сервера (HTTP, HTTPS или SOCKS).

Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

Шаг 5: В поле «Хост» введите порт прокси-сервера.

Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

Шаг 6: Нажмите кнопку «Подтвердить».

Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

Теперь вы можете использовать прокси-сервер в BitBrowser для своих задач, а также для защиты вашей личной информации в Интернете.

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