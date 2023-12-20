Инструкция по настройке прокси в Bit Browser

Bit Browser - основные функции:
- увеличение количества окон браузера,
- увеличение количества учетных записей для входа в систему,
- предотвращение блокировки учетных записей. Каждое окно может имитировать независимую информацию о компьютере и разные IP-адреса, так что они полностью разные и изолированы друг от друга.
- Шаг 1. Откройте файл с прокси и данными для настройки.
- Шаг 2. Добавьте информацию о прокси-сервере в настройки окна BitBrowser.
- Шаг 3: В поле «Пользовательский» введите адрес прокси-сервера, который вы хотите использовать.
Шаг 4: Выберите тип прокси-сервера (HTTP, HTTPS или SOCKS).
Шаг 5: В поле «Хост» введите порт прокси-сервера.
Шаг 6: Нажмите кнопку «Подтвердить».
Теперь вы можете использовать прокси-сервер в BitBrowser для своих задач, а также для защиты вашей личной информации в Интернете.