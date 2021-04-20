Настройка прокси в браузере Safari для Windows

Для настройки прокси в браузере Safari для Windows откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2).

Выберите Дополнения (3).

В подпункте Прокси выберите Изменить настройки (4).

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5).

В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок.

При входе на сайт появится окно Войдите в систему, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex, Internet Explorer и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.