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Настройка прокси в браузере Safari для Windows

Настройка прокси в браузере Safari для Windows

Для настройки прокси в браузере Safari для Windows откройте меню браузера (1).

Зайдите в Настройки (2).

Выберите Дополнения (3).

В подпункте Прокси выберите Изменить настройки (4).

Как настроить прокси в браузере Safari для Windows

В окне Свойства: Интернет нажимаете Настройки сети (5).

В открывшемся окне Настройки параметров локальной сети в подпункте Прокси-сервер ставите галочку Использовать прокси-сервер для локальных подключений (6).

В окнах Адрес и Порт вводите данные из пакета (7), нажимаете Ок.

При входе на сайт появится окно Войдите в систему, вводите Имя пользователя и Пароль (8).

Как настроить прокси в браузере Safari для Windows

Также вы можете посмотреть настройки в таких браузерах как: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex, Internet Explorer и приобрести качественные, анонимные прокси на нашем сайте в пару кликов.

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