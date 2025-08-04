Инструкция по настройке прокси в программе ScrapeBox

Запускаем программу, в разделе Select Harvester and Proxy ставим галочку Use proxies и нажмите кнопку Edit .

Для добавления прокси нажимаемна значек дискеты, поскольку прокси приватные (имеют авторизацию по логину и паролю), то вводимые данные должны быть в формате IP:PORT:USERNAME:PASS.

После этого в разделе URL's Harvested нажимаем Start Harvesting.

В открывшемся окне выбираме посиковые системы которые хотим использовать и в пункте Proxies выбираем Use server proxies для того что бы использовать прокси которые добавили ранее.

После этого нажимаем Start, если все сделно верно то прокси успешн включатся о чем скажет уведомление Proxies enabled.

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