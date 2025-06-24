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Настройка прокси в программе WebHarvy

Настройка прокси в программе WebHarvy

Запускаем программу, заходим в Settings.

Настройка прокси в программе WebHarvy

Переходим во вкладку Proxy Settings, ставим галочку Enable network connection via Proxy Server для того что бы соединение с целевым сайтом происходило через прокси.

Настройка прокси в программе WebHarvy

Указываем адрес, порт, логин и пароль в соответствующие поля  и добавляем прокси в список нажав кнопку +  или  импортируем список нажава на кнопку с зеленой стрелкой.

Настройка прокси в программе WebHarvy

Если добавляем несколько прокси и хотим что бы прокси менялся по таймеру то ставим галочку в Rotate proxies и указываем интеревал смены, после этого нажимаем кнопку Apply.

Настройка прокси в программе WebHarvy

После этого указываем ссылку на сайт с которым будем работать, нажимаем на галочку и кнопку Start после чего уже настраиваем сам процесс сбора данных .

Настройка прокси в программе WebHarvy

Купить качественные прокси для WebHarvy можно на нашем сайте.

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