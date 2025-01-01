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Prime прокси

Здесь вы можете приобрести уникальные персональные прокси IPv4
(Прокси имеют Type: (ISP) либо Residential or business)
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О сервисе

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Инновационная автоматизация

Все работает автоматически.
Прокси отобразятся в личном кабинете сразу после оплаты. И это далеко не все, что сделано для вашего удобства.

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Типы соединения и авторизация

Вы можете использовать любой необходимый вам тип соединения как НТТР/НТТР(s) так и SOCKS5. Авторизация так же доступна на выбор по логину/паролю или IP-адресу клиента.

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Мощные прокси-сервера

Пропускная возможность серверов до 100 мб/сек. Технические характеристики позволяют работать комфортно имея стабильный прокси

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Поддержка 24/7

Наши специалисты готовы помочь вам в любое время дня и ночи.
Вне зависимости от сложности вопроса!

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Лучшая цена/качество

Мы сделали цены максимально низкими, но чтобы это никак не отображалось на качестве услуг.

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Покупка и ее период

Вы можете приобретать от 1 IP-адреса до десятков тысяч адресов. На период 1 мес. 2 мес. 6 мес. и более. Естественно продление услуг присутствует, автоматическое в том числе. Список адресов вы сможете выгружать в удобном вам формате.

Prime прокси —это специально разработанное нами направление прокси-серверов. Они представляют из себя индивидуальные, приватные прокси IPv4 с возможностью подключения по типам соединения: НТТР/НТТР(s)SOCKS5. Авторизацией по умолчанию (логин/пароль) с возможностью перейти на авторизацию по IP-адресу клиента . Уникальностью данного направления являются его IP-адреса. Прокси имеют Type: (ISP), либо Residential or business. Что для некоторых задач является важной составляющей. Канал шириной до 100 МБ/сек обеспечит хорошую скорость. Высокотехнологичное оборудование и авторское инновационное программное обеспечение делают прокси-сервера максимально продуктивными и стабильными.

Купить прокси на нашем сайте вы можете без регистрации и лишний действий.

При этом Вам будет доступен широкий функционал личного кабинета и инструменты сайта в частности. Предоставляемые страны: Россия, Украина, Казахстан, Белорусь, США, страны СНГ и Европы. Прокси работают со всеми сайтами, программами, сервисами, играми, интегрируйте Prime прокси куда вам угодно. Есть возможность оплачивать самыми популярными платежными системами такими как: Visa/Mastercard, ЮMoney, Криптовалюты, PayPal и другими, абсолютно без комиссий.

Оплачивайте удобно

Tether
Payeer
Paypal
Maestro
MasterCard
AdvCash
Visa
Bitcoin