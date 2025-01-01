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правила пользования

Сервис и продукты предоставляются компанией "Proxy-solutions" по принципу «как есть» и не несет какой-либо ответственности за причинение или возможность причинения вреда Пользователю, его информации или бизнесу вследствие использования или невозможности использования сервисом.

Доступ к платежным и банковским системам через прокси заблокирован.

Полученные продукты, код доступа к использованию продуктов сервиса компании "Proxy-solutions" является информацией конфиденциальной и не подлежит распространению.

При нарушении правил пользования сервисом, компания "Proxy-solutions" оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить обслуживание клиента без возможности восстановления и возврата средств.

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты , и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом.

Запрещено:

Передача аккаунта другим лицам, а также перепродажа наших IP-адресов ,без согласования с администрацией сервиса.

Использовать прокси-сервера для СПАМа и прочих видов незаконных рассылок.

Использовать для хакерских атак, brute, взлома сайтов, хищения информации, а также прочей подобной запрещенной деятельности.

Нарушение законов стран, в которых расположены сервера.

При нарушении правил следует немедленная блокировка аккаунта без предупреждения и возврата средств.

На момент публикации (21 Августа 2020 года) вы автоматически принимаете правила сервиса при нажатии кнопки («Купить»), а также обязуетесь соблюдать регламент пользования наших услуг.