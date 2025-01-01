Политика возврата

Вы можете запросить возврат средств если с момента покупки прошло не больше 4-х часов!

Количество купленных прокси при этом не должно превышать 10 шт.

Если по каким-то причинам, мы не смогли оказать вам услугу (доступ к прокси-серверам), за которую была совершенна оплата, мы в полном размере, включая комиссию за перевод, производим возврат средств в течение суток.

Воспользоваться возможностью возврата средств можно только один раз за всё время.

Возврат осуществляется на счет электронных денег WebMoney, ЮMoney, QIWI с вычетом комиссии мерчанта 8%.

Сроки проведения возвратов до 14 дней с момента запроса возврата средств.

Для оформления заявки вам необходимо зайти на страницу поддержки , выбрать категорию "Возврат средств", указать тему, в обращении указать код доступа, номер заказа и причину возврата (развернуто). Запрос должен происходить с почтового ящика, на который оформлялась покупка.

Будьте внимательны, заявки, заполненные ненадлежащим образом, НЕ принимаются!!!