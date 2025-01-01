Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка

Политика возврата

Вы можете запросить возврат средств если с момента покупки прошло не больше 4-х часов!

Количество купленных прокси при этом не должно превышать 10 шт.

Если по каким-то причинам, мы не смогли оказать вам услугу (доступ к прокси-серверам), за которую была совершенна оплата, мы в полном размере, включая комиссию за перевод, производим возврат средств в течение суток.

Воспользоваться возможностью возврата средств можно только один раз за всё время.

Возврат осуществляется на счет электронных денег WebMoney, ЮMoney, QIWI с вычетом комиссии мерчанта 8%.

Сроки проведения возвратов до 14 дней с момента запроса возврата средств.

Для оформления заявки вам необходимо зайти на страницу поддержки , выбрать категорию "Возврат средств", указать тему, в обращении указать код доступа, номер заказа и причину возврата (развернуто). Запрос должен происходить с почтового ящика, на который оформлялась покупка.

Будьте внимательны, заявки, заполненные ненадлежащим образом, НЕ принимаются!!!