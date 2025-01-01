FAQ (відповіді на питання, що часто ставляться)

Просто висловлюючись, адреси у форматі IPv6 відрізняються за довжиною і замінили формат IPv4, проте їх ще не набрали такої ж популярності серед користувачів, оскільки не всі веб-сайти їх підтримують. Докладнішу інформацію про протокол можна знайти на Вікіпедії. Проте варто відзначити, що проксі IPv6 активно використовуються користувачами та довели свою надійність при роботі з соціальними мережами, такими як Instagram, Google, Facebook, Vkontakte і Telegram; ці платформи вже підтримують цей протокол IP-адрес. Проксі у форматі IPv6 надають такий самий рівень якості та анонімності, що і проксі IPv4 . Налаштування так само просте і не відрізняється від налаштування IPv4 адреси.
Після оформлення замовлення (вказавши все необхідне для створення замовлення та оплативши його), вам на пошту прийде код доступу, за допомогою якого ви зможете авторизуватися в Особистому кабінеті, та керувати своїми послугами, замовленнями та не тільки.
Звісно, ви можете продовжувати ваші замовлення на періоди від одного і більше, при цьому зменшуючи або розширюючи їх за необхідності.
Якщо період дії замовлення вичерпано, ви можете відновити замовлення самостійно в особистому кабінеті або звернутися до консультанта або підтримки за допомогою.
У нас діють різноманітні бонусні та знижкові системи.
На тарифах 'Пакетні проксі', 'Мобільні проксі', 'PRIME проксі' та 'Персональні проксі' діє автоматична знижка (чим більше адрес/каналів ви маєте у замовленні, тим нижча ціна за 1 IP-адресу/канал). Крім того, ми періодично надсилаємо та публікуємо промокоди на знижку для придбання або продовження наших послуг. Тому ми рекомендуємо підписатися на наші email-розсилки, сповіщення та соціальні мережі, щоб не пропустити вигідну пропозицію та корисну інформацію від нашого сервісу. Також можливі індивідуальні знижки для великих корпоративних замовлень або покупок проксі на період більше 6 місяців.
Точно відповісти на це питання ми не можемо, оскільки наявність як адрес так і мереж/підмереж завжди різна. Одне можемо сказати точно, ми завжди намагаємось надавати максимально різні мережі/підмережі адрес на замовлення.
Наші проксі підходять для будь-яких завдань/цілей, які не пов'язані з нелегальними діями та порушенням закону країни, в якому розташований проксі-сервер. Проксі не працюють із платіжними та банківськими системами. Ми рекомендуємо перед оплатою ознайомитись з нашими правилами користування. .
У разі порушення з вашого боку ми будемо змушені заблокувати ваш обліковий запис, без можливості повернення коштів.
Наша інноваційна технологія організації проксі-сервера дозволяє проксі працювати абсолютно з будь-якою програмою, сервісом, сайтом, скриптом, грою тощо. Потрібна лише підтримка проксіювання. Якщо раптом адреса не працює з вашою програмою або сайтом, повідомте нам про це, і ми приймемо міри.
Проксі-сервери це наша власність, в 99,9% випадків адреси працюватимуть доки період дії сплачено. Але іноді через форсмажорні обставини сервери можуть бути недоступні. Це може бути пов'язано з проблемою в датацентрі чи будь-яким іншим форсмажором. Ми намагаємося не допускати подібного та завжди стежимо за роботою обладнання.
Не варто засмучуватися, вам необхідно зв'язатися з нашими консультантами в онлайн чаті або написати нам на підтримку.
Ні. Усі так звані поштові порти 25-й і т.д. заблоковані. А такі дії заборонені нашими правилами користування.
Ви зможете самі не тільки вибирати зручний для вас формат організації списку адрес (вони підібрані під найпопулярніші сервіси та програми), але й формат файлу що завантажується, вибрати є можливість.
Для всіх послуг доступні такі типи підключення: HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Для деяких послуг також доступні наступні проксі-протоколи: Shadowsocks, Socks5+TLS, Trojan+TLS, VLESS+TLS та UDP-протокол.
На сторінці кожної послуги вказано, які конкретні типи підключення та протоколи підтримуються.
За умовчанням вона організована за логіном та паролем, але ви можете самостійно в особистому кабінеті змінити її на авторизацію за вашою IP-адресою, якщо це необхідно. (прив'язка може бути до кількох IP-адрес одночасно)
Безумовно, але згідно з нашою політикою повернення , яка відповідає всім міжнародним правовим нормам та документам. Заявки приймаються до розгляду, якщо з моменту покупки не пройшло більше 4 годин.
Ні. Ми не надаємо тестового доступу до наших послуг. Якщо у вас є сумніви щодо якихось питань, зверніться до консультанта на сайті або на підтримку.
Чекати не треба! Сервіс повністю автоматизований. Після оплати ви одразу можете забрати своє замовлення з особистого кабінету.
Замінити проксі можна, але тільки за регламентом, якщо з моменту покупки минуло не більше 4 годин. (Заміни лімітовані). Також заміна можлива при продовженні замовлення. (частково чи повністю). Після закінчення регламентного часу заміна можлива в обмежених випадках та за певних обставин. Кожен випадок розглядається індивідуально.
Ви можете придбати проксі будь-якого напрямку на будь-який період від одного місяця і більше, всі можливі варіанти представлені у вибірці при оформленні замовлення. Якщо ви бажаєте придбати якийсь тариф на період більш ніж 1 рік, напишіть нам .
Ви можете користуватися будь-яким із доступних способів оплати, таких як MasterCard, VISA, QIWI, Yandex, криптовалюти, PayPal, мобільні платежі та інші. Усі доступні способи оплати вказані при оформленні замовлення. Ми не стягуємо комісії за оплату жодним з цих способів.
Зверніть увагу, що деякі способи оплати (наприклад, криптовалютні біржі) можуть стягувати комісію за обробку транзакції.
Ми розуміємо, що в деяких випадках зручніше використовувати домен замість IP-адреси, тому ми надаємо таку можливість при використанні Мобільних проксі . При завантаженні вашого замовлення ви можете вибрати формат файлу з доменом замість IP-адреси.
Проте важливо розуміти:
Домен = IP-адреса
XXX.site = X.XXX.XX.XXX
XXXX.site = XX.XXX.XX.X
(Наприклад: При зміні місця/оператора, домен залишається статичним, але IP-адреса може змінюватися). Використання домена може збільшувати затримку!
Якщо у Вас активний мультипорт то можно змінювати локацію і оператора кожні 10 хвилин.
Якщо у Вас не встановленний таймер то адреса буде змінюватись рандомно в різний проміжок часу.
Використання звичайних реквізитів обладнання:
Підключення через HTTP або SOCKS за допомогою IP-адреси та порту або домена та порту. Деталі підключення надаються під час завантаження. IP-адреса та порт залишаються незмінними при зміні локації або оператора. Авторизація за IP-адресою (без логіна та пароля) може не працювати у деяких випадках.
Використання прямих реквізитів:
Підключення через HTTP або SOCKS за допомогою IP-адреси та порту. Деталі підключення надаються під час завантаження, якщо ви виберете опцію 'Додати прямі реквізити обладнання'. IP-адреса та порт змінюються при зміні локації або оператора. Авторизація за IP-адресою (без логіна та пароля) буде працювати надійно в будь-яких обставинах.
Якщо ви є представником або власником будь-якого сайту, форуму, магазину, сервісу, майданчика, відгукника, журналу чи блогу та готові розмістити цікаву статтю про наш сайт або огляд наших продуктів, банер, посилання, пост – напишіть нам. Залежно від формату співробітництва, ви зможете отримати певну кількість проксі або грошову винагороду. Також у нас є партнерська програма, зареєструвавшись у якій ви зможете отримувати комісії від приведених вами клієнтів. Партнерка має широкий функціонал та великий обсяг промо матеріалів.