FAQ (відповіді на питання, що часто ставляться)

Чи можу я продовжити свої проксі?

Звісно, ви можете продовжувати ваші замовлення на періоди від одного і більше, при цьому зменшуючи або розширюючи їх за необхідності.

Якщо період дії замовлення вичерпано, ви можете відновити замовлення самостійно в особистому кабінеті або звернутися до консультанта або підтримки за допомогою.