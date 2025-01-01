Сity проксі - напрямок який дозволяє вибрати крім країни ще й конкретне місто розташування проксі-сервера. Ми маємо великий вибір країн таких як: Росія, Україна, Казахстан, США, країни Європи. І відповідно асортимент міст у представлених країнах. Наприклад Росія: Москва, Казань, Новосибірськ, Воронеж, Краснодар, Красноярськ, Санкт-Петербург, Томськ, Челябінськ, Іркутськ, Ярославль, Єкатеренбург, Уфа та інші. Україна: Київ, Харків, Дніпро, Вінниця, Одеса та інші. Білорусь: Мінськ, Брест та інші. США: Атланта, Нью-Йорк, Лос-Анджелес та інші. Більш докладно ви зможете ознайомитись з наявністю міст по країнах у вибірці на сторінці: City проксі.

В цілому цей напрямок являє собою персональні проксі IPv4, які підійдуть для використання з будь-яким сайтом, програмою, сервісом, грою.

Доступні типи з'єднання: НТТР/НТТР(s), SOCKS5. Авторизація за логіном та паролем за замовчуванням, і при необхідності можлива прив'язка до IP-адреси клієнта. Проксі є анонімними/елітними, що повністю виключає факт виявлення проксі з'єднання. Канал до 100 МБ/сек дозволить швидко приймати та надсилати інформацію через проксі-сервер. Інноваційна авторська технологія реалізації проксі-сервера та високотехнологічне обладнання забезпечує максимальну продуктивність та стабільність проксі. Наш сервіс не вимагає реєстрації, але при цьому вам доступний широкий функціонал особистого кабінету та інструменти сайту.