Політика повернення

Ви можете запросити повернення коштів, якщо з моменту покупки пройшло не більше 4-х годин!

Кількість куплених проксі не повинна перевищувати 10шт

Якщо з якихось причин ми не змогли надати вам послугу (доступ до проксі-серверів), за яку було здійснено оплату, ми в повному розмірі, включаючи комісію за переказ, робимо повернення коштів протягом доби.

Скористатися можливістю повернення коштів можна лише один раз за весь час.

Повернення здійснюється на рахунок електронних грошей WebMoney, Юmoney, QIWI з вирахуванням комісії мерчанта 8%.

Термін проведення повернення до 14 днів з моменту запиту повернення коштів.

Для оформлення заявки вам необхідно зайти на сторінку підтримки, вибрати категорію "Повернення коштів", вказати тему, у зверненні вказати код доступу, номер замовлення та причину повернення (розгорнуто). Запит повинен відбуватися з поштової скриньки, на яку оформлювалася покупка.

Будьте уважні, заявки, заповнені неналежним чином, НЕ приймаються!