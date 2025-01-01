Персональні проксі Пакетні проксі Prime проксі City проксі Multi protocol проксі UDP проксі Мобільні проксі Мобільні проксі plus VPS/VDS сервери Network tools
Multi protocol проксі

Тут ви можете придбати якісні приватні проксі IPv4 з підтримкою проксі-протоколів:
Shadowsocks, Socks5+TLS, Trojan+TLS, VLESS+TLS
Про сервіс

ІННОВАЦІЙНА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Все працює автоматично.
Проксі з'являться в особистому кабінеті відразу після оплати. І це далеко не все, що зроблено для Вашої зручності.

ТИПИ З'ЄДНАННЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

Ви можете використовувати будь-який необхідний тип з'єднання: НТТР/НТТР(s), SOCKS5, SOCKS5 + TLS, Shadowsocks, Trojan + TLS, VLESS+TLS. Авторизація також доступна на вибір за логіном/паролем або IP-адресою клієнта.

ПОТУЖНІ ПРОКСІ-СЕРВЕРИ

Пропускна можливість серверів до 100 мб/сек. Технічні характеристики дозволяють працювати комфортно, маючи стабільний проксі.

ПІДТРИМКА 24/7

Наші фахівці готові допомогти Вам у будь-який час дня та ночі.

ВИПРАВДАНІ ЦІНИ

Ми зробили ціни максимально низькими, але щоб це ніяк не відображалося на якості послуг.

КУПІВЛЯ ТА ЇЇ ПЕРІОД

Ви можете придбати від 1 IP-адреси до десятків тисяч адрес. На період 1 міс. 2 міс. 6 міс. і більше. Авжеж подовження послуг є, навіть автоматичне. Список адрес ви зможете вивантажувати у зручному Вам форматі.

Shadowsocks (ss) — це тип проксі-протоколу з відкритим вихідним кодом, який розроблявся для подолання інтернет-цензури та брандмауерів. Він використовує безпечне та зашифроване з'єднання для маршрутизації трафіку між клієнтом і сервером, що ускладнює мережевим адміністраторам блокування або обмеження доступу до певних веб-сайтів або служб. Його практично неможливо відстежити і заблокувати, в тому числі через те, що він маскує трафік під HTTP(s).

VLESS + TLS — Протокол був розроблений у рамках проекту XRay, як заміна проблемного VMess. VLESS не надає власного механізму шифрування (підразумівається, що трафік шифрується за допомогою транспортного протоколу, такого як TLS або XTLS). Протокол вирішує кілька вразливостей і проблем старого VMess, включаючи зміну розмірів пакетів, щоб ускладнити виявлення патернів трафіку.

Shadowsocks R (SSR) — є наступником Shadowsocks (SS) та форком Shadowsocks-Rust.

SOCKS5 + TLS — Незважаючи на те що SOCKS5 один із найпоширеніших проксі-протоколів, для виконання деяких завдань у нього є два істотні недоліки:

  • він не шифрує передані дані
  • він легко виявляється будь-якою DPI по сигнатурі, а значить його легко заблокувати.

Зв'язка SOCKS5 + TLS вирішує обидві ці проблеми. Запити та дані передаються у зашифрованому вигляді, а для DPI відрізнити все це від звичайного HTTP(s) набагато складніше.

Недоліки:

  • Шифрується тільки TCP трафік, UDP як і раніше не шифрується

Trojan + TLS — Trojan - по суті, покращений китайськими програмістами SOCKS5. Розроблено спеціально для проходження Великого Китайського Файрвола (GFW). На відміну від звичайного SOCKS, хеш пароля та команда підключення передаються одним запитом, немає окремої фази аутентифікації. Це невелике доопрацювання робить запит Trojan (через TLS, звичайно) невідмінним від звичайного HTTPS. І при цьому затримка підключення зменшується.

Недоліки:

  • UDP трафік не шифрується

Усі перераховані вище проксі-протоколи не працюватимуть у звичайному браузері при внесенні даних у налаштування проксіювання браузера.

Для використання даних проксі-протоколів потрібний спеціалізований клієнт/програма.

