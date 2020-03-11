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MTProto проксі для Telegram

Тут ви можете придбати якісні персональні MTProto Proxy для стабільної роботи вашого Telegram. Вмикається в налаштуваннях, маскує трафік під HTTPS і не розряджає батарею.
Конфігурація
Локація проксі підбирається автоматично для максимально короткого маршруту між вами та проксі-сервером.
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Про сервіс

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ІННОВАЦІЙНА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Все працює автоматично.
Проксі з'являться в особистому кабінеті відразу після оплати. І це далеко не все, що зроблено для Вашої зручності.

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ПОТУЖНІ ПРОКСІ-СЕРВЕРИ

Пропускна можливість серверів до 100 мб/сек. Технічні характеристики дозволяють працювати комфортно, маючи стабільний проксі.

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ПІДТРИМКА 24/7

Наші фахівці готові допомогти Вам у будь-який час дня та ночі.

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ВИПРАВДАНІ ЦІНИ

Ми зробили ціни максимально низькими, але щоб це ніяк не відображалося на якості послуг.

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КУПІВЛЯ ТА ЇЇ ПЕРІОД

Ви можете придбати від 1 IP-адреси до десятків тисяч адрес. На період 1 міс. 2 міс. 6 міс. і більше. Авжеж подовження послуг є, навіть автоматичне. Список адрес ви зможете вивантажувати у зручному Вам форматі.

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ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Ми повернемо кошти, якщо послуга не була надана.

MTProxy (MTProto Proxy) — це спеціалізований мережевий проксі-протокол, створений командою Telegram для обходу блокувань месенджера. На відміну від звичайних проксі, які працюють на мережевих протоколах зв'язку (SOCKS5 або HTTP), він розроблений виключно під архітектуру Telegram і працює лише всередині цього застосунку.

⚙️ Як це працює простими словами

Коли користувач вмикає MTProxy, його застосунок Telegram підключається не до офіційних серверів месенджера напряму, а до проміжного сервера. Цей сервер шифрує весь вхідний та вихідний трафік за рідним протоколом Telegram — MTProto.

Для інтернет-провайдера або систем цензури цей трафік виглядає як звичайне, легітимне відвідування сайтів в інтернеті (завдяки технології маскування FakeTLS), тому вони не можуть його заблокувати.

🌟 Головні переваги MTProxy

  • Працює без сторонніх застосунків: користувачу не потрібно завантажувати VPN. Проксі вмикається однією кнопкою прямо в налаштуваннях Telegram.
  • Не сповільнює решту інтернету: проксує лише Telegram. Ваші банківські застосунки, YouTube та браузер продовжують працювати напряму через локальний інтернет на максимальній швидкості.
  • Економія заряду смартфона: на відміну від VPN, який постійно працює у фоновому режимі смартфона та витрачає заряд, MTProxy витрачає енергію лише в момент надсилання повідомлень у Telegram.
  • Безпека на високому рівні: проксі-сервер не має доступу до особистих повідомлень, паролів або секретних чатів. Усі дані початково зашифровані ключами самого Telegram, і ніхто не може їх розшифрувати.
  • Підтримка FakeTLS: трафік маскується під звичайні безпечні сайти (HTTPS), що захищає проксі від виявлення та блокувань інтернет-провайдерами.
  • Сумісність: робота на всіх пристроях, де є Telegram (iOS, Android, Windows, macOS, Linux).
  • Шифрування даних: MTProxy шифрує весь трафік зсередини месенджера.
  • Політика No-Logs: ми не збираємо, не переглядаємо та не зберігаємо історію листування та персональні дані користувачів.
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