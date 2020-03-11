MTProto проксі для Telegram

MTProxy (MTProto Proxy) — це спеціалізований мережевий проксі-протокол, створений командою Telegram для обходу блокувань месенджера. На відміну від звичайних проксі, які працюють на мережевих протоколах зв'язку (SOCKS5 або HTTP), він розроблений виключно під архітектуру Telegram і працює лише всередині цього застосунку.

⚙️ Як це працює простими словами

Коли користувач вмикає MTProxy, його застосунок Telegram підключається не до офіційних серверів месенджера напряму, а до проміжного сервера. Цей сервер шифрує весь вхідний та вихідний трафік за рідним протоколом Telegram — MTProto.

Для інтернет-провайдера або систем цензури цей трафік виглядає як звичайне, легітимне відвідування сайтів в інтернеті (завдяки технології маскування FakeTLS), тому вони не можуть його заблокувати.

🌟 Головні переваги MTProxy