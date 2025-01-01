правила користування

Сервіс та продукти надаються компанією "Proxy-solutions" за принципом "як є" і не несе жодної відповідальності за заподіяння або можливість заподіяння шкоди Користувачеві, його інформації чи бізнесу внаслідок використання або неможливості використання сервісу.

Доступ до платіжних та банківських систем через проксі заблоковано.

Отримані продукти, код доступу до використання продуктів сервісу компанії "Proxy-solutions" є конфіденційною інформацією і не підлягає поширенню.

При порушенні правил користування сервісом компанія "Proxy-solutions" залишає за собою право в односторонньому порядку припинити обслуговування клієнта без можливості відновлення та повернення коштів.

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти , якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем.

Заборонено:

Передача облікового запису іншим особам, а також перепродаж наших IP-адрес без погодження з адміністрацією сервісу.

Використовувати проксі-сервери для СПАМу та інших видів незаконних розсилок.

Використовувати для атак хакерів, brute, злому сайтів, розкрадання інформації, а також іншої подібної забороненої діяльності.

Порушення законів країн, у яких розташовані сервери.

При порушенні правил слідує негайне блокування облікового запису без попередження та повернення коштів.

На момент публікації (21 серпня 2020 року) ви автоматично приймаєте правила сервісу при натисканні кнопки («Купити»), а також зобов'язуєтесь дотримуватись регламенту користування наших послуг.