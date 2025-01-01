Prime проксі-це спеціально розроблений нами напрямок проксі-серверів. Вони являють собою індивідуальні, приватні проксі IPv4 з можливістю підключення за типами з'єднання: НТТР/НТТР(s)SOCKS5. За замовчуванням (логін/пароль) з можливістю перейти на авторизацію за IP-адресою клієнта . Унікальністю цього напряму є його IP-адреси. Проксі мають Type: (ISP), або Resedental or business. Що для деяких завдань є важливим складником. Канал шириною до 100 МБ/с забезпечить хорошу швидкість. Високотехнологічне обладнання та авторське інноваційне програмне забезпечення роблять проксі-сервера максимально продуктивними та стабільними.

Купити проксі на нашому сайті ви можете без реєстрації та зайвих дій.

При цьому Вам буде доступний широкий функціонал особистого кабінету та інструменти сайту, зокрема. На вибір країни: Росія, Україна, Казахстан, Білорусь, США, країни СНД та Європи. Проксі працюють з усіма сайтами, програмами, сервісами, іграми, інтегруйте Prime проксі куди вам завгодно. Є можливість оплачувати найпопулярнішими платіжними системами такими як: Visa/Mastercard, Qiwi, Yandex, WebMoney, Bitcoin, PayPal та іншими абсолютно без комісій.