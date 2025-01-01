UDP проксі – це приватні проксі сервера з підтримкою протоколу UDP. Вони можуть бути корисним, а іноді і незамінним інструментом для різних цілей. Однак, важливо зазначити, що не всі програми підтримують UDP, тому ви можете використовувати проксі UDP не з усіма додатками.

UDP (User Datagram Protocol) - протокол, що працює без з'єднань, тобто він не встановлює постійного коннекту між пристроями, що взаємодіють, а просто відправляє пакети, не знаючи, чи дійдуть вони до адресата.

Чим же протокол UDP відрізняється від звичного всім TCP (Transmission Control Protocol)?

UDP називают "stateless" оскільки немає формального квитування, як наслідок він швидше, ніж TCP. Ресурсів системи також потрібно менше для підтримки швидкого з'єднання, що корисно для вбудованих систем або консолей.

Найчастіше UDP вдало використовують для:

Підвищення надійності ігрових з'єднань за рахунок повторної передачі втрачених пакетів. Це зменшує затримки та покращує загальне враження від гри.

Поліпшення якості потокового мовлення як відео, так і аудіо за рахунок зниження втрат пакетів. Запобігаючи буферизації та покращуючи якість потокової передачі.

Підвищення швидкості обміну файлами з допомогою зниження втрат пакетів. Прискорюючи завантаження та розвантаження файлів.