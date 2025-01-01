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Оптимізуйте свій робочий процес за допомогою проксі-серверів

Широкий функціонал
Високотехнологічне обладнання
Зручні способи зв’язку з нами
Інноваційне авторське ПЗ
Якісні послуги
розширення для браузера
наші боти
28+ країн
IP-адреси з різних міст, від провайдерів інтернету та операторів зв'язку по всьому світу.
Значний пул мереж
У розпорядженні цілі мережі адрес із різними їхніми підмережами по всіх порядкових блоках.
99.97% безвідмовної роботи
Up time, що наближається до ідеалу. Усе обладнання під постійним контролем.
Мультиуправління
Взаємодія з сервісом не лише через сайт, є боти в месенджерах.
НАШІ ПОСЛУГИ

Сплачуйте зручно

Tether
Payeer
Paypal
Maestro
MasterCard
AdvCash
Visa
Bitcoin

Про сервіс

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ІННОВАЦІЙНА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Все працює автоматично.
Проксі з'являться в особистому кабінеті відразу після оплати. І це далеко не все, що зроблено для Вашої зручності.

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ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА

Отримуйте 25% комісійних за кожний продаж за вашим посиланням або баннером. І це ще не все.

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ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Ми повернемо кошти, якщо послуга не була надана.

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API ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ

API дозволить Вам інтегрувати ваші замовлення та керувати ними.

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ТИПИ З'ЄДНАННЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ

Ви можете використовувати будь-який необхідний тип з'єднання: як НТТР/НТТР(s) так і SOCKS5. Авторизація також доступна на вибір за логіном/паролем або IP-адресою клієнта.

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ПОТУЖНІ ПРОКСІ-СЕРВЕРИ

Пропускна можливість серверів до 100 мб/сек. Технічні характеристики дозволяють працювати комфортно, маючи стабільний проксі.

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ПІДТРИМКА 24/7

Наші фахівці готові допомогти Вам у будь-який час дня та ночі.

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ВИПРАВДАНІ ЦІНИ

Ми зробили ціни максимально низькими, але щоб це ніяк не відображалося на якості послуг.

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КУПІВЛЯ ТА ЇЇ ПЕРІОД

Ви можете придбати від 1 IP-адреси до десятків тисяч адрес. На період 1 міс. 2 міс. 6 міс. і більше. Авжеж подовження послуг є, навіть автоматичне. Список адрес ви зможете вивантажувати у зручному Вам форматі.

Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтесь з правила користування та повернення .