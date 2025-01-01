Політика конфіденційності

Сервіс Proxy-solutions працює за адресою: www.proxy-solutions.net

Ми цінуємо конфіденційність наших клієнтів і вважаємо, що важливо ділитися інформацією про те, які особисті дані ми збираємо, обробляємо і зберігаємо.

Яке застосування цієї політики?

Застосування цієї політики поширюється на роль контролера щодо персональних даних наших відвідувачів сайту та користувачів сервісу; іншими словами, де ми встановлюємо цілі та засоби цієї обробки персональних даних.

Незалежно від нашої приналежності до будь-якого стороннього сервісу чи продукту, ця політика не поширюється на такі сторонні філії. Наш сайт містить гіперпосилання та інформацію про сторонні сайти. Ми не несемо відповідальності за те, що ми не контролюємо та не контролюємо політику конфіденційності та дії третіх сторін.

Ви погоджуєтесь з нашими умовами політики, використовуючи наш веб-сайт, продукти чи послуги.

Які особисті дані збираються та зберігаються під час реєстрації нашим сервісом?

Оскільки ми хочемо зробити максимальною вашу конфіденційність, ми збираємо лише мінімальну необхідну інформацію - вашу адресу електронної пошти, яка зберігається в зашифрованому режимі на серверах, які повністю зашифровані та адреси інших цифрових видів зв'язку, якщо вони вами надаються.

Технологія шифрування буде використовуватися для захисту будь-яких особистих даних, включаючи вашу адресу електронної пошти, яка буде передана з вашого веб-браузера на наш веб-сервер або навпаки.

Ми не просимо і не зберігаємо вашу особисту інформацію, включаючи ваше ім'я, IP-адресу або фізичні адреси. Персональні дані у вашому обліковому записі, такі як вашу адресу електронної пошти, інші види електронного зв'язку можуть використовуватися для поширення у вас маркетингових та рекламних матеріалів, інформаційних бюлетенів та будь-яких інших матеріалів, які можуть вас зацікавити. Ви можете використовувати посилання на скасування підписки, інструкції, які ми надаємо в кожному електронному листі, або безпосередньо зв'язатися з нами, якщо ви вирішите відмовитися від отримання від нас будь-яких або всіх цих повідомлень. Ви погоджуєтесь з цією процедурою, використовуючи послуги та продукти proxy-solutions.net.

Яку інформацію ми опрацьовуємо, коли наші клієнти підключаються до нашого сервісу?

Несправний журнал даних з'єднання, який включає ім'я користувача, що випадково генерується, і внутрішньо призначена, не публічна IP-адреса, підтримується нами для усунення несправностей. Ми безпечно очищаємо журнал пошуку несправностей кожні кілька годин. Щоб зменшити нашу юридичну відповідальність, ми навмисно та суворо не записуємо жодних інших даних. Ваша поведінка у браузері не контролюється та не реєструється нами. Неможливо зареєструвати поведінку браузера із нашою технічною базою. Всі дані, які ви використовуєте, залишаються анонімними і не пов'язані з вашою реальною загальнодоступною IP-адресою.

Обсяг трафіку, який ви витрачаєте під час сеансу роботи з проксі-сервером, обробляється наприкінці кожного підключення для оновлення лічильників трафіку. Сукупний обсяг щомісячного трафіку даних враховується підтримки високого рівня якості обслуговування.

Які особисті дані обробляються під час використання нашого веб-сайту

Ми можемо вибрати обробку даних про використання наших веб-сайтів («дані про використання сайту»). Ці дані можуть включати інформацію про час, частоту та моделі ваших відвідувань, а також ваше географічне розташування та IP-адресу, операційну систему, тип і версію браузера, джерело рефералу, переглянуті сторінки, тривалість відвідування та шляхи навігації по сайту. Журнали веб-сервера є джерелом даних про використання веб-сайту. Ця обробка даних використовується для аналізу використання нашого веб-сайту та служб. Це юридично ґрунтується на наших законних інтересах, таких як моніторинг, безпека, захист та покращення нашого веб-сайту та його послуг.

Які особисті дані обробляються при зверненні до нас або нашої служби підтримки електронною поштою, чатом або формами підтримки?

Ми можемо обробляти дані, що містяться або відносяться до будь-якого повідомлення, яке ви пересилаєте нам («дані листування»), включаючи адресу електронної пошти, зміст повідомлення та метадані, пов'язані з листуванням. Наш веб-сайт або поштові сервери будуть створювати метадані, пов'язані з повідомленнями, виконаними за допомогою контактних форм сайту або протоколу SMTP. Дані кореспонденції можуть бути оброблені для зв'язку з вами або ведення запису. Наш законний інтерес полягає в тому, щоб надати вам найкращий досвід підтримки та покращити наші послуги.

Підтримка зв'язку здійснюється через дві різні сторонні платформи: ми використовуємо JivoChat для чату та Zendesk для електронної пошти та квитків на підтримку. Коли ви спілкуєтеся з нами через ці платформи, ваші записки, включаючи ваше ім'я та адресу електронної пошти, реєструються у відповідних системах. Будь ласка, ознайомтеся з відповідними політиками конфіденційності цих платформ для отримання додаткової інформації:

JivoChat: https://www.jivochat.com/privacy/

Zendesk: https://www.zendesk.com/company/policies-procedures/

Як і навіщо обробляються зібрані дані?

Зібрана інформація використовується для низки цілей:

Для забезпечення та обслуговування наших послуг, а також їх подальшого зростання.

Для інформування вас про зміни у наших Сервісах.

Щоб ви могли брати участь в інтерактивних функціях наших сервісів, коли ви вирішите це зробити.

Для забезпечення підтримки клієнтів, включаючи надсилання повідомлень про надсилання паролів.

Збирати цінні дані та виконувати їх аналіз з метою покращення обслуговування або наукових досліджень.

Для моніторингу використання наших сервісів.

Для виявлення, усунення та запобігання технічних проблем.

Для виявлення та запобігання шахрайству або іншим незаконним діям.

Для виконання умов договору ви погоджуєтесь чи укладаєте з нами договір.

Виконувати юридичне зобов'язання, якому ми є, або захищати життєво важливі інтереси наших клієнтів або іншої фізичної особи.

Щоб надати вам спеціальні пропозиції, новини та загальну інформацію про інші послуги, товари та події, які ми пропонуємо, які аналогічні до тих, які ви вже придбали або запитали, якщо ви не відмовилися від отримання такої інформації.

Ця політика показує, як ваші особисті дані використовуються proxy-solutions.net. Будь ласка, не надавайте нам особисті дані інших осіб.

Чи збираємо ми анонімні звіти про діагностику та збої?

З вашої згоди ми можемо збирати анонімні звіти з діагностики мережі та збоїв. Ця інформація не може бути підключена до використання проксі серверів.

Яку інформацію ми зберігаємо після припинення використання нашого сервісу?

Ви можете вимагати видалити всю інформацію, пов'язану з вашим обліковим записом на сайті: proxy-solutions.net (включаючи обліковий запис на сайті: proxy-solutions.net), з наших систем, як тільки ваш обліковий запис буде зупыненый в нашій мережі.

Що буде, якщо ми отримаємо офіційне повідомлення, таке як DMCA, за матеріали, які ви завантажили авторським правом?

Оскільки наші клієнти анонімні, коли вони використовують наш сервіс, такі документи сповіщення надсилаються в proxy-solutions.net, і наш юридичний відділ видає відповідь. Оскільки ми не зберігаємо журнали з'єднань, ми не можемо зв'язати повідомлення з ідентифікатором клієнта, навіть якщо це має бути за законом.

Що ми робитимемо, коли ми отримаємо юридичний запит від авторитету для інформації, пов'язаної з клієнтом?

Наша компанія повинна виконувати судові накази, отримані від визнаної юридичної особи, яка має юрисдикцію щодо proxy-solutions.net. Тим не менш, компанія не може надавати інформацію, якої вона не має. Ми запитуємо, щоб кожен клієнт надавав мінімальний обсяг інформації за будь-яких дій - дійсна адреса електронної пошти. Якщо ми будь-коли юридично зобов'язані вести постійний журнал зв'язків наших клієнтів або будь-яких інших персональних даних, пов'язаних з їхньою мережевою діяльністю, ми негайно проінформуємо наших клієнтів і зробимо все можливе, щоб перемістити юрисдикції або припинити обслуговування, щоб захистити тих, хто довіряє їхню конфіденційність нам.

Безпека даних

Ми приділяємо пріоритетну увагу вашій безпеці даних, але ми хочемо, щоб ви пам'ятали, що ніякий підхід до передачі даних в Інтернеті або метод електронного зберігання є абсолютно безпечним. Хоча ми намагаємося використовувати комерційно прийнятні засоби захисту ваших персональних даних, ми не можемо гарантувати повну безпеку.

Сервери, які ми використовуємо для зберігання персональних даних, знаходяться у захищених умовах, керуються нами та на 100% зашифровані. Будь-яка передача даних захищена принаймні TLS 1.2.

Права клієнтів

Ми прагнемо зробити відповідальні кроки, щоб ви могли змінювати, виправляти, видаляти чи обмежувати використання персональних даних.

Звертайтеся до нас, якщо ви хочете отримувати повідомлення про те, які ваші особисті дані ми зберігаємо в нашій системі, і якщо ви хочете, щоб він був видалений з нього.

За певних обставин ви маєте право:

Отримати копію ваших персональних даних, які ми зберегли в нашій системі.

Отримати особисту інформацію, що зберігається у нашій системі.

Виправляти неточності у своїх даних чи оновлювати їх.

Щоб ваші особисті дані, що зберігаються в нашій системі, були видалені.

Щоб обмежити обробку ваших особистих даних.

Заперечити нашу обробку ваших персональних даних.

Ви маєте право на перенесення даних, які ви нам даєте. З метою управління та передачі ваших персональних даних ви можете запросити його копію у вигляді широко використовуваного електронного формату. Будь ласка, майте на увазі, що ми можемо вимагати підтвердження вашої особистості, перш ніж відповідати на вищезазначені запити.

Ви маєте право подати скаргу до юридичного органу, відповідального за захист даних, якщо ви вважаєте, що наша обробка вашої особистої інформації порушує закони про захист даних. Ви можете подати таку скаргу в державі-члені ЄС про ваше звичайне місце проживання, на своєму робочому місці або місці передбачуваного порушення. Поки юридична основа для обробки ваших персональних даних базується на вашій згоді, ви можете відкликати цю згоду в будь-який час, коли забажаєте. Однак це зняття згоди не вплине на законність опрацювання особистої інформації до зняття згоди. Ви можете використовувати будь-які ваші права щодо своїх особистих даних, повідомивши нас у письмовій формі, в ідеалі, електронною поштою [email protected]

Платежі

Ми використовуємо сторонні служби для обробки платежів (наприклад, платіжні процесори) для доставки платних продуктів та/або послуг у межах Сервісу.

Ми не збираємо та не записуємо вашу інформацію. Ця інформація доставляється безпосередньо нашим стороннім платіжним процесорам, які будуть використовувати вашу особисту інформацію відповідно до їх власних політик конфіденційності. Ці платіжні процесори відповідають стандартам PCI-DSS, які регулюються Радою стандартів безпеки PCI - спільними зусиллями таких брендів, як Visa, American Express, Mastercard та Discover. Вимоги PCI-DSS забезпечують безпечне поводження з платіжною інформацією.

Ми працюємо з наступними процесорами платежів:

Інтеркаса: https://www.interkassa.com/terms-and-conditions-other-legal-information/

Webmoney: https://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/WebMoney_Europe_Privacy_Policy

Paypal: https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ru/privacy-full

Єнот: https://enot.io/privacy_policy.pdf?v=2

Юніт Пей: https://unitpay.ru/ru/policy

аналітика

Яндекс-Metrika («Веб-аналітика») та Google Analytics використовуються Proxy-solutions для оцінки інформації про відвідувачів нашого сайту. Щойно сторінка завантажується вашим веб-браузером на нашому веб-сайті, у вашому браузері виконується невелика частина коду javascript, надаючи в службу сервісу Web Analytics інформацію про з'єднувальний пристрій, наприклад. дозвіл вашого браузера, мову, користувальницький агент, веб-сайт, що посилається і т. д. Щоб максимізувати вашу анонімність, Proxy-solutions вирішила дозволити Web Analytics збирати тільки певну частину IP-адреси. Веб-файли cookie також можуть зберігатися у веб-аналітиці з метою допомогти їм ідентифікувати повторюваних користувачів. Якщо ви відчуваєте занепокоєння тим, що відстежуєте скрипти Web Analytics на Proxy-solutions.net або на будь-якому іншому сайті, що його використовує, ви можете встановити надбудову браузера, таку як AdBlock, gaoptout або Ghostery, що дозволить вам відмовитися від цього відстеження.

Обмін даними

Інформація про вас, включаючи ваші персональні дані, може бути надіслана та зберігатися на комп'ютерах за межами вашої провінції, штату, країни чи іншої державної юрисдикції у тих місцях, де закони про захист даних можуть відрізнятися від законів вашої юрисдикції.

Ви погоджуєтесь з цією Політикою конфіденційності (і передачею даних), надсилаючи таку інформацію.

Ми зробимо всі розумно необхідні кроки для забезпечення надійного управління вашими даними та відповідно до цієї Політики конфіденційності. Ми також зробимо все можливе, щоб ваші особисті дані не були передані в організацію або країну, якщо вони не мають належного контролю, включаючи забезпечення безпеки ваших даних та іншої особистої інформації.

Кукі

Що таке кукі?

Файли cookie - це фрагменти тексту, які веб-сайт, який ви відвідуєте, відправляє у ваш веб-браузер. Курилка, що зберігається у вашому веб-браузері, дозволяє Службі або третій стороні розпізнати вас, полегшити наступний візит і підвищити корисність Сервісу для вас. Файли cookie можуть бути "персистентними" або "сеансами". Постійними куками є ті, які залишаються на вашому персональному комп'ютері або мобільному пристрої, коли ви перебуваєте в автономному режимі, а файли cookie сеансу - ті, які видаляються, як тільки ваш веб-браузер закрито.

Вимкнення файлів cookie

Відвідайте сторінки довідки свого веб-браузера, якщо ви вирішите видалити файли cookie або попросіть веб-браузер видалити або відмовитися від прийому файлів cookie. Будь ласка, майте на увазі, що якщо ви видалите файли cookie або відмовитися від їх прийняття, можливо, ви не зможете використовувати весь спектр функцій, які ми пропонуємо, ви також можете не зберігати свої налаштування. Більше того, деякі наші сторінки можуть відображатися неправильно.

Як використовуються файли cookie?

Ми можемо розміщувати кілька файлів cookie у вашому веб-браузері щоразу, коли ви використовуєте та отримуєте доступ до нашої Служби. Куки-файли використовуються нами для наступних цілей:

Для підтримки певних функцій Сервісу

Щоб доставити аналітику

Для збереження ваших переваг використовуються обидва типи файлів cookie (сеанс та постійний). Файли cookie, які ми використовуємо для роботи Сервісу, можна розділити на три групи: Важливі, пов'язані з обліковим записом та Google Analytics.

Основні файли cookie. Ми могли б використовувати Essential cookie для запису даних, які змінюють поведінку або зовнішній вигляд служби, наприклад переваги користувача на Сервісі.

Пов'язані з обліковим записом cookie. Ми можемо використовувати файли cookie, пов'язані з обліковим записом, для перевірки користувачів та запобігання шахрайському використанню облікових записів користувачів, а також для запису даних, які змінюють поведінку або зовнішній вигляд Сервісу, наприклад, функцію «запам'ятати мене».

Cookie-файли Google Analytics. Ми могли б використовувати куки Google Analytics для відстеження інформації про те, як Служба використовується для цілей покращення, а також для перевірки нових сторінок, рекламних оголошень, функцій або нових функцій Сервісу, щоб побачити реакцію наших користувачів на них.

Інші файли cookie

Ми можемо використовувати не тільки власні файли cookie, але також файли cookie різних сторонніх постачальників, щоб повідомляти статистику використання Сервісу, надавати рекламу і через Службу і т.д.

Посилання на інші сайти

Посилання на інші сайти, які не керуються нами, можуть міститися в нашій службі. Натискаючи на стороннє посилання, ви потрапите на сайт цієї сторони. Ми рекомендуємо вам ознайомитись з Політикою конфіденційності кожного сайту, який ви відвідуєте. Ми не контролюємо та не несемо відповідальності за контент, політику конфіденційності чи практику сторонніх сайтів чи служб.

Конфіденційність дітей

Наша Служба не звертається до осіб молодших 18 років («Діти»).

Ми не свідомо збираємо особисті дані від дітей. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо ви є батьком або опікуном і дізнаєтеся, що ваша дитина / діти надали нам особисті дані. Якщо ми звернемося до нашої уваги, що ми зібрали Особисті дані у дітей без перевірки батьківської згоди, ми зробимо кроки для видалення цієї інформації з наших серверів.

Зміни

Ми маємо право в будь-який час вносити зміни до цієї політики конфіденційності. У таких випадках ми зробимо кожен розумний крок, щоб повідомити вам про ці зміни, розмістивши всі зміни своєчасно на веб-сайті Proxy-solutions.net протягом розумного періоду до набрання чинності новою політикою.

Рекомендується перевіряти цю сторінку час від часу, щоб переконатися, що ви задоволені будь-якими змінами цієї політики.

Наша інформація

Компанія Proxy Solutions.

З нами можна зв'язатися:

Електронною поштою: [email protected]

Відвідавши наступну сторінку на нашому сайті https://proxy-solutions.net/support